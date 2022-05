La primera gran ganadora de los Billboard Music Awards 2022 ha sido Mary J. Blige. Recibirá el premio Billboard Icon por su trayectoria musical.

Categorías destacadas:

Mejor canción de Billboard Global:

- BTS, Butter

- Ed Sheeran, Bad Habits

- Lil Nas X, Montero (Call Me by Your Name)

- The Kid LAROI & Justin Bieber, Stay

- The Weeknd & Ariana Grande, Save Your Tears

Mejor artista mundial de Billboard:

- BTS

- Dua Lipa

- Ed Sheeran

- Olivia Rodrigo

- The Weeknd

Mejor álbum latino:

- Cortavenas - Eslabón Armado

- Jose - J Balvin

- Sin Miedo - Kali Uchis

- KG0516 - Karol G

- Vice Versa - Rauw Alejandro

Mejor artista masculino

latino:

- Bad Bunny

- Farruko

- Rauw Alejandro

Mejor artista femenina

latina:

- Kali Uchis

- Karol G

- Rosalía

Mejor dúo o grupo latino:

- Calibre 50

- Eslabón Armado

- Grupo Firme

Mejor tour latino:

- Bad Bunny (El Último Tour Del Mundo)

- Enrique Iglesias & Ricky Martin (Live in Concert)

- Los Bukis (Una Historia Cantada Tour)

Mejor canción latina:

- Aventura x Bad Bunny-Volví

- Bad Bunny- Yonaguni

- Farruko-Pepas

- Kali Uchis-Telepatía

- Rauw Alejandro-Todo De Ti