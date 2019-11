Serrano fue nominada con su blog “Tiempo de series by Cats” que se ha convertido en uno de los más exitosos de las redes sociales, llevando incluso a la bloguera a visitar las instalaciones de HBO Latinoamérica este mes.

Los ganadores se eligen a través de las redes sociales, por supuesto, mediante un sistema de votación abierto al público. Tiempo de series by Cats está nominado junto a los blogs nacionales como Me dicen Charlie, Inspira y conecta, Andrea Villate, Diana Melo y El tiempo de cine por Jerónimo Rivera. Con el hastag #PremiosTW se puede seguir en tiempo real todo el desarrollo del concurso.

“Es un blog que invita a la conversación sobre lo que a mi me gusta más y me apasiona que son las series. El blog nació también para ser una tv guía digital porque debido a toda esta nueva edad de oro de la televisión gracias a las plataformas de streaming, hay un montón de producciones y por lo general uno no encuentra qué ver o puede terminar encartado con alguna serie. La intención es orientar sobre los contenidos que veo de una manera fresca, como hablarle a un amigo”, comenta Catalina Serrano, la única santandereana nominada en la categoría.

Otras categorías son #MejorCelebridad, #MejorContadorDeHistorias, #MejorServicioAlCliente

#MejorMarca y #MejorYoutuber.

La ceremonia de premiación, que este año celebra su edición número 10, se realizará el 21 de noviembre de 2019 en el club Armando Music Hall del club Armando Records, de Bogotá.

Para votar solo tiene que ingresar a http://www.premiostw.co/votar/, ubica la categoría en la que desees votar, seleccionar su nominado favorito y votar.

Para votar por Catalina Serrano solo tiene que ingresar a https://premiostw.co/mejor-blog/