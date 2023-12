¡Bombazo musical! Ozuna revela secretos de su nueva colaboración con Shakira

Colombia y Puerto Rico, dos potencias musicales que han sellado alianzas inolvidables en la industria, se preparan para una nueva colaboración entre dos de sus artistas más destacados. Los ritmos caribeños prometen fusionarse nuevamente con la intención de cautivar a un público ávido de experiencias sonoras únicas.

El talento del reconocido artista boricua ha trascendido fronteras, extendiendo su colaboración más allá de sus compatriotas. Entre sus compañeros de ruta musical se encuentran figuras colombianas de renombre como Shakira, Camilo, Manuel Turizo y J Balvin, dejando claro que la conexión entre estos dos países va más allá de lo geográfico.

A pesar de esta armoniosa sinergia, hubo una artista con la que la colaboración no pudo concretarse como se había planeado. La Bichota, una figura importante en el panorama musical, no compartió micrófono con el reguetonero en el tema "Hey, mor", su último gran éxito. En lugar de La Bichota, Ozuna optó por colaborar con Feid, demostrando una vez más su versatilidad y adaptabilidad en la industria.

El impacto de esta última colaboración no ha pasado desapercibido, pues "Hey, mor", lanzado en octubre de 2022, ha acumulado más de 317 millones de visualizaciones en YouTube y se aproxima a los 830 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como un hito en la carrera del artista.

Sobre la frustrada colaboración con La Bichota, Ozuna compartió detalles en sus redes sociales: “‘Hey, mor’, con Karol G, nunca va a salir. Karol no quiso salir, me regañó una vez que subí un preview, me sentí regañado, lloré, sufrí, y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo: ‘Mucho oso por estar subiendo los preview’. Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo”.

A pesar de este tropiezo, la sintonía con Shakira sigue siendo fuerte. Su colaboración en "Monotonía" durante 2022 resultó ser un éxito resonante, lo que lleva a Ozuna a buscar repetir la fórmula con la talentosa cantante barranquillera.