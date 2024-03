Bon Jovi lanzará un nuevo álbum en junio y se titulará ‘Forever’

El jueves pasado, la banda de rock estadounidense Bon Jovi reveló sus planes de lanzar un nuevo álbum llamado "Forever" el 7 de junio próximo.

"Este álbum representa un regreso a la felicidad. Desde la composición hasta el proceso de grabación, se trata de aumentar el volumen y volver a la música que te hace sentir bien", expresó Jon Bon Jovi, líder de la banda, acerca de lo que será su decimosexto trabajo de estudio, según un comunicado de Universal Music.

‘Forever’ tendrá 12 temas inéditos: el primero en la lista es ‘Legendary’, y le siguen ‘We Made it Look Easy’, ‘Living Proof’, ‘Waves’, ‘Seeds’, ‘Kiss the Bride’, ‘The People’s House’, ‘Walls of Jericho’, ‘I Wrote You a Song’, ‘Living in Paradise’, ‘My First Guitar’ y ‘Hollow Man’.

El nuevo álbum, producido por Island Records, estará disponible en varias opciones, incluyendo vinilos de colores, CD, casetes y copias firmadas de edición limitada. Como detalle adicional, uno de los vinilos de color azul contendrá una tirada muy limitada de una foto exclusiva de Jon Bon Jovi.

El anuncio de "Forever" coincide con el estreno de la primera docuserie sobre la historia de la banda, titulada "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", que tuvo lugar la noche del jueves en la Conferencia SXSW de Austin (Texas).

Las celebraciones por el 40 aniversario de Bon Jovi iniciaron a finales de enero con el lanzamiento de una edición especial del álbum debut de la banda, "Bon Jovi Deluxe Edition", que contiene material inédito.