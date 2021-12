Ahora, la empresaria vuelve a dar de qué hablar por un video, difundido en redes, donde aparece borracha y afirmando que se va de Colombia, para nunca volver.

Entre lágrimas, Yina contó parte de sus proyectos para 2022, entre los que está salir del país y no regresar, lo que fue criticado por sus fanáticos que además de no creerle, pues no es la primera vez que menciona sus ideales y los deja sin cumplir, la señalaron por estar borracha a las 9 de la mañana

“Yo no voy a estar más en su país. El 15 tengo la cita en la Embajada para la visa, seguramente me la den. Así que el otro año me voy para Estados Unidos y no vuelvo”, expresó.

Agregó “se los juro que no me van a volver a ver. Me voy para Estados Unidos y voy a ser la mejor representación de Colombia”, Mientras, le pedía perdón a sus seguidores por no cumplir con lo que muchos esperan de ella.

Finalmente, habló del amor que le tiene a la gente colombiana que es humilde como ella, de su familia y frustraciones de su vida.

Por otro lado, Calderón mencionó a Yeferson Cossio, asegurando que quería un novio como él y que lo admira mucho.“Yo quiero un novio como Cossio, con todo el respeto a su novia Jen Muriel. Una vez había un animalito y él lo salvó, sin cámaras”, dijo.



Cabe recordar que la decisión de Yina viene después de que Cossio también anunciara que se va del país cansado de que todo lo que paga en impuestos no se vea reflejado en una buena inversión, por lo que decidió renunciar a ser colombiano de nacionalidad, sin embargo, aún no ha mostrado su viaje.