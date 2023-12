Camila Cabello y Drake: continúan los rumores de un posible romance y los fans enloquecen

Drake and Camila Cabello hanging out in Turks & Caicos. pic.twitter.com/RToy1IibNN

A pesar de las expectativas de que Camila y Drake inicien una relación amorosa, algunos fanáticos están convencidos de que solo se trata de una amistad, e incluso se ha sugerido la posibilidad de una colaboración musical. Drake se encuentra tomando un descanso antes de su gira "It’s All a Blur – Big As the What?" programada para el 18 de enero junto al rapero y productor musical J. Cole.

Por su parte, Camila lleva más de un año sin lanzar nueva música, pero sus últimas publicaciones indican que está preparando su regreso.