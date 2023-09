Ghostwriter es un artista anónimo que se hizo viral cuando generó una canción con inteligencia artificial, donde imita a Drake y The Weeknd. Sus representantes hablaron con el New York Times y contaron que la composición fue enviada a los premios Grammy del 2024.

Fue presentada en la categoría de ‘Mejor Canción de Rap’ y ‘Canción del año’. Fue titulada bajo el nombre ‘Heart on My Sleeve’, y según Harvey Manson Jr, CEO de la Academia de la Grabación, es elegible porque fue escrita por un humano.

El pasado abril, la canción fue retirada de los servicios de streaming después de llegar a más de 600.000 reproducciones en Spotify y 275.000 vistas en YouTube. Los Billboard manifestaron que las plataformas tienen una responsabilidad legal y ética de evitar el uso de las maquinas para no perjudicar al artista y su proceso creativo.

Por otro lado, Harvey Manson propuso una mesa con la Academia de la Grabación para entender cómo se maneja la IA y cómo esta se involucra en el mundo de la música. Ghostwriter asistió bajo una distorsionada voz para salvaguardas su identidad.

“Tan pronto como escuché esa grabación supe que iba a ser algo con lo que tendríamos que lidiar desde el punto de vista de la Academia, pero también desde el punto de vista de la comunidad musical y de la industria. Cuando empiezas a ver IA involucrada en algo tan creativo, interesante, relevante y actual, inmediatamente te hace pensar: ‘OK, ¿hacia dónde va esto? ¿Cómo afectará esto la creatividad? ¿Cuál es la implicación empresarial para la monetización?’”, sentenció Mason.

Sin embargo, a principio de este año la Academia de la Grabación anunció protocolos de Inteligencia Artificial, en los que estipuló que los solo los creadores humanos son considerados, nominados y ganadores de un Grammy.

“Una obra que no contiene autoría humana no es elegible en ninguna categoría. La Academia puede descalificar cualquier inscripción en una categoría particular si determina, a su entera discreción, que dicha inscripción no incorpora una autoría humana significativa y más que de minimis que sea relevante para dicha categoría”, estipuló la Academia.

El 5 de septiembre, Ghostwriter reapareció con una nueva canción titulada ‘Whiplash’ con las voces de Travis Scott y 21 Savage. Billboard se ha tratado de comunicar con los cantantes involucrados en la segunda canción, pero ninguno se ha manifestado sobre el caso de Inteligencia Artificial. Lea aquí: Roger Waters celebra sus 80 años con gira de despedida por Latinoamérica.