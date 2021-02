Hace poco más de un mes una joven publicó en Instagram un mensaje el que según ella se sintió “violentada” por Fernández (80 años) tras pedirle la fotografía y sentir la mano del artista sobre su cuerpo.

Esta semana la actriz y cantante Lupita Castro reveló en una entrevista en exclusiva para el programa de televisión Chisme No Like haber sido víctima de abuso sexual por parte del cantante de rancheras.

Lupita, que suma más de 25 años de trayectoria, con la participación en 7 películas y 9 discos, dijo que cuando era menor de edad, tenía 17 años, el cantante había abusado de ella.

Contó en Chisme No Like que el famoso cantante la invitó a cenar luego de que se conocieran en un programa de televisión al que fueron invitados. “Me dijo quieres una bebida y después yo comencé a sentirme mareada...Después me dijo vamos al sillón y ahí empezó...Yo no quería, yo no estaba en condiciones, ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor...Yo le dije, no, no y no”, reveló en el espacio de TV.

Lupita, que también habló que a lo largo de su carrera ha tenido problemas con el alcohol y estuvo en tratamiento con psicólogos y psiquiatra, dijo que en varias oportunidades quiso denunciar el hecho pero que le daba miedo en su momento de que su familia se enterara, porque su padre tenía una grave enfermedad y no podía recibir noticias fuertes.

La artista aprovechó para enviarle un claro mensaje al intérprete. “Vicente, ¿por qué lo hiciste? Si era todo de buena fe. Aquí estoy si quieres hablar. Que Dios te bendiga, de verdad no te tengo odio”, cita la cadena Telemundo.

Por su parte, en entrevista con la misma Telemundo, Vicente Fernández Jr. dio la cara por su padre ante la reciente acusación y afirma no saber nada al respecto.

“No tengo ninguna información. No hemos tenido tiempo para meternos a ver, pero mira, la gente habla porque sí, porque no, porque también. Mi padre ha dado ejemplo a nosotros como familia en reconocer un error, pedir una disculpa pública, así como a los medios de comunicación y a todo su público que le ha dado tanto cariño. El que reconoce sus errores es una persona grande y seguirá siendo grande”, puntualizó.

Otros casos

En las últimas semanas se filtraron varios vídeos en los que se puede ver a Fernández tocando el pecho de varias seguidoras cuando se tomaban fotos con él y que denunciaron haber sufrido tocamientos por su parte durante visitas a su rancho.

La primera joven en compartir su experiencia, a principios de enero, publicó la instantánea y comentó que al principio no se dio cuenta tras pedirle la fotografía, pero que cuando notó la mano se sintió “violentada”. Después de ella, otras cinco mujeres lo señalaron por lo mismo.

“Bueno es que son cinco... Creo que no debes callar si a ti te molestó, te agredió o te hizo sentir incómoda porque a veces a uno lo hacen sentir incómodo y no es tu culpa. Es bueno que lo digas porque si no se lo pueden hacer a otras personas”, opinó la cantante Alejandra Guzmán al ser preguntada por el asunto.

El 25 de enero, Fernández se disculpó por sus actitudes en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, quien fue su nuera durante algunos años, y alegó que no lo había hecho con intención.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo así, si algo tengo es respetar al público”, justificó.

Después aseguró extrañar a sus fanáticos y rompió a llorar frente a la periodista, que lo consoló y dijo confiar en su inocencia.