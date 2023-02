Carla Giraldo lució su tonificado cuerpo con un diminuto bikini

Desde entonces, ha estado dedicada a su hogar, a su cafetería El Industrial, a publicitar marcas en redes sociales y a ella misma.

A finales del año pasado contó en el programa ‘La red’ que decidió empezar “la dieta del amor”, después de haber llegado a pesar 80 kilos con 1,65 M. de estatura.

Para ese entonces, Carla Giraldo contó que ya estaba pesando 57 kilos, aunque no le gusta pesarse y prefiere que ese número no sea su indicador: “Lo que sea con las pesas, no va conmigo”, dijo.

Y después de haber bajado de peso, la actriz paisa se enfocó en trabajar su cuerpo con pesas para tonificar los músculos y sí que se le nota.

Recientemente compartió un video en bikini, disfrutando de un día sol en la piscina, y se puede observar el cuerpazo que ha logrado.

Según lo que ella ha contado, ahora se siente más segura de su físico, porque tuvo una época en la que solo quiso subir fotos de su rostro.

Sin embargo, el principal propósito de Carla Giraldo no ha sido estético, sino que quiere seguir sintiéndose más fuerte.

Por último, ella siempre ha sido enfática en recalcar que cualquier persona que se inspire en su cambio y quiere modificar sus hábitos alimenticios, debe buscar ayuda de un profesional.