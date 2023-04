“Me robaron el celular el viernes en la calle 85 con 14, acá en Bogotá. Se me acercó un man con unos papeles y empezó a hacer sonidos; luego fui a ver y me había sacado el celular”, dijo.

La delincuencia no da tregua en Bogotá y en esta oportunidad la víctima fue un actor de la serie ‘Ana de nadie’. Se trata de Carlos Báez, quien interpreta a Pedro, hijo de Horacio Valenzuela, en la producción que se emite en la noches por el canal RCN.

Así mismo, Báez comentó que se devolvió hasta donde estaba el sujeto y cuando le hizo el reclamo, lo amenazó con un arma blanca.

“Me devolví, le pedí el celular y el man que no, que no lo tenía. Después de un rato sacó un cuchillo y me amenazó. Pues nada, lléveselo, qué más puede hacer uno“, concluyó.