También confesó en el mensaje que por complicaciones médicas tuvo que realizarse un legrado cuando tenía nueve semanas de gestación.

Cruz aseguró que el procedimiento médico que tuvo que realizarse por recomendación médica tuvo lugar exactamente un día como hoy en el 2018.

“El año pasado empezamos a buscar bebé y como nos pasó con Matías fue muy rápido. En agosto, el mismo mes en el que me embaracé de Matías quedé embarazada, pero a las nueve semanas fui a mi control y el doctor nos dijo que algo no estaba bien. En ese momento sentimos miedo, angustia y un dolor profundo porque a este chiquit@ no le latía el corazón. De inmediato el doctor nos dijo que tenía que hacer un legrado, nunca voy a olvidar esta palabra”, explicó Cruz que ya tiene un hijo con el actor Lincoln Palomeque.

Además, la caleña aseguró que ella y su esposo han seguido adelante con el propósito de tener un segundo hijo.

“En enero de este año empezamos a buscar de nuevo y no ha sido tan rápido, ni tan fácil como lo fue con Matías”, afirma.

Finalmente envió un mensaje a las personas que atravesaron situaciones similares y aseguró que el “post va dedicado a todas esas mujeres que como yo han tenido una pérdida y lo han ocultado, han guardado el dolor o sencillamente no lo han podido superar”.