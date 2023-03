Carolina Cruz, otra vez en controversia: dijo que las mujeres “planas” parecen hombres

La presentadora Carolina Cruz habló esta mañana en el programa Día a Día de Caracol acerca de la explanación mamaria y los procedimientos estéticos que se realizan las mujeres y apenas dio su punto de vista, las críticas le llovieron en las redes sociales, principalmente en Twitter.

“No estoy en contra de la extracción de implantes, de hecho, estoy a favor de la salud y el bienestar de la mujer, así como de su apariencia femenina completa. Sin embargo, lo que me preocupa es la cantidad de mujeres que buscan citas médicas para someterse a esta cirugía. ¿Qué sucede después si alguien decide retirar sus implantes y queda con una apariencia completamente plana y con una cicatriz horrible, pareciendo un hombre? Esta es mi opinión y postura sobre el tema”, expresó de manera resumida Carolina Cruz.

En Twitter, los internautas la criticaron por “irresponsable”, al hablar del tema sin tener en cuenta que muchas mujeres deben realizarse la explanación mamaria debido a patologías como el cáncer de seno o a enfermedades autoinmunes relacionadas con dichos implantes.

“El comentario de Carolina Cruz es nefasto, si no tiene senos parece hombre y es plana como una pared. Que sentirán las mujeres víctimas de cáncer de mama. Esta mujer de verdad que además de ignorante es cero empatica”; “Cada quien habla desde sus complejos. Lo que dijo Carolina Cruz no me da rabia, me da pesar. Esa mujer si hace todo por moda, por tanto, sus comentarios superficiales. Ella no se operó para verse bien, sino para no verse como hombre. Qué horror esa irresponsabilidad” y “Entonces, según Carolina Cruz, las planas de tetas no somos femeninas y las que tienen cirugías, al quitarse implantes, quedan reducidas a un hombre? Que nivel de misoginia señores”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

Además, los usuarios señalaron que no es de extrañar su postura, ya que la presentadora contó en 2021 que se ha hecho varias cirugías en los senos.

“En las ‘puchecas’ ya tengo cinco. Cuando me puse, cuando me quité, cuando se me encapsuló una, cuando me hice la reducción y ya me dejé las prótesis que tengo hoy en día”, declaró Carolina Cruz a través de un ejercicio de preguntas y respuestas en Instagram.