$!Carolina Cruz y Jamil Farah expusieron su amor con una nueva foto en redes

Carolina Cruz y su nuevo novio, Jamil Farah, ya no ocultan en lo absoluto su amor, porque desde que hicieron la primera aparición juntos en sus redes sociales, decidieron no taparse más y no han parado las oportunidades para presumir de su gran unión, la cual ha sido aplaudida por el público.

La presentadora y el piloto están viviendo al límite los primeros meses de su romance en los que el sol y la playa han sido sus acompañantes, como lo evidencia cada fotografía en la que están juntos.

Esta vez fue el piloto quien decidió encender las redes, con más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Farah publicó una foto tipo instantánea en sus historias en la que se le ve junto a la presentadora caleña, sentada en un sofá muy sonrientes, vestidos con prendas de color claro mientras él sostiene una copa en la mano.