El pasado 19 de febrero se celebró el primer cumpleaños del hijo menor entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, y la pareja se dejó ver junta luego de varios meses de rumores de separación.

Las imágenes de la fiesta fueron compartidas por la Revista Vea en su cuenta de Instagram, junto al texto: “Qué belleza! ?? #CarolinaCruz y #LincolnPalomeque festejaron el primer año de #Salvador.

Luego que dejaran de aparecer juntos en fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, internautas indicaron que el amor entre Cruz y Palomeque llegó a su fin.

Pese a la foto, los rumores de separación entre la pareja no cesan y otros aseguran que la imagen no confirma que sigan siendo pareja, solo buenos padres que aman a sus hijos.

“Porque no sacan fotos juntos, es que no viven en pareja. No es necesario mostrar tanto ellos lo saben y me parece mejor así”, dijo otra seguidora.