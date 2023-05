$!Catalina Gómez, hija de Darío Gómez, reveló que su padre fue muy infiel

Las declaraciones de Catalina Gómez, una de las hijas de Darío Gómez de su segundo matrimonio, que fue con Olga Lucía Arcila, han causado revuelo por todo lo que ha revelado, desde un encuentro con el más allá hasta cómo el cantante intentó rearmar su familia.

Olga Lucía Arcila además de haber sido una de las esposas del ‘Rey del Despecho’ también fungió como su mánager, de ahí que la mujer se considerara importante en la carrera del cantante de música popular. Por su parte, Catalina también asumió la vocería de lo que debía pasar con las canciones y nombre de su papá, incluidas las limitaciones legales a sus propios tíos.

A través de su cuenta de Instagram, Catalina se refirió a Nini Johana Vargas, quien fue la última pareja conocida de Darío Gómez, pero también fue su sobrina y de la que asegura que andaba detrás de su papá “hasta que lo logró”.

“Hay muchas preguntas, que no quiero responder, porque no quiero generar discordias, disputas, ni nada. Pero sí, mi mamá nos crío muy diferente, a respetar un hogar, respetar hombres casados, empezando por la familia. Uno no está con primos, tíos. Eso no está bien. Esta niña era detrás de mi papá, hasta que lo logró, pero mi papá cedió. Pero, como dice el dicho, “el hombre propone y la mujer dispone”, dijo.