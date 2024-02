Celebran la llegada de la 'Barbie Costeña' a la Casa de los Famosos

Ornella Sierra, más conocida como la ‘Barbie costeña’, está lista para La casa de los famosos. La influencer confirmó su participación en el reality de RCN con una publicación en su cuenta de Instagram donde expresa su emoción por esta nueva etapa en su vida.

“Bueno bebés ya empezó el conteo regresivo para La casa de los famosos Colombia. Esta nueva etapa de mi vida empieza esta semana, el domingo 11 de febrero por el Canal RCN y por la app de ViX. Espero que me puedan acompañar en esta aventura, y poder contar con todos ustedes porque gracias a ustedes y a Dios, estoy llegando lejos”, se lee en la publicación.

La joven cuya comunidad digital ya supera los 100 mil seguidores confesó que no se guarda nada, en especial, si algo le molesta o la inquieta. Asimismo reveló que no le gusta que tomen sus cosas sin permiso y dejó claro que no estaría de acuerdo si la ponen a dormir con alguien que le cae mal durante el programa.

