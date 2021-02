Charisma Carpenter, quien interpretó a Cordelia Chase en la serie de Joss Whedon “Buffy, la cazavampiros” y “Ángel”, de 1997 a 2004, ha denunciado el comportamiento emocionalmente abusivo y poco profesional de Whedon como director y productor.

En una declaración de dos partes publicada en Twitter titulada “Mi verdad”, Carpenter afirma que el comportamiento cruel e inapropiado de Whedon en el set, particularmente cuando estaba embarazada, desencadenó una condición física crónica y ansiedad.

Ella escribe sobre sus “amenazas continuas, pasivo-agresivas”, y que él era “mezquino y mordaz, despreciaba a los demás abiertamente y, a menudo, tenía favoritos, enfrentando a las personas entre sí para competir y competir por su atención y aprobación”. Esta declaración también tiene el hashtag #IStandWithRayFisher.

Carpenter también describe un incidente particular de comportamiento emocionalmente abusivo durante su embarazo durante el rodaje de “Ángel”: “Me preguntó si me lo iba a ‘quedar’ y manipuló mi fe y mi feminidad como arma en mi contra. Atacó a mi personaje, se burló de mis creencias religiosas, me acusó de sabotear el programa y luego, sin ceremonias, me despidió la temporada siguiente una vez que di a luz ”.

Carpenter dice que Whedon le hizo una llamada a la una de la madrugada después de que su médico “recomendara acortar mis horas de trabajo” y que debido al estrés y las largas horas, experimentó las contracciones de Braxton Hicks.

Carpenter admite que reprimió su propio dolor durante años, pero que el movimiento Time’s Up la motivó a presentarse porque “[nuestra] sociedad e industria vilipendian a las víctimas y glorifican a los abusadores por sus logros. La responsabilidad recae en los abusados ​​con la expectativa de aceptar y adaptarse para ser empleables. Sin responsabilidad sobre el transgresor que navega ileso. Impenitente. Implacable”.

Carpenter publicó esta declaración en solidaridad con el actor Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg en “Justice League”.

Fisher acusó a Whedon de comportamiento abusivo y racismo en el set de filmación de esa película, lo que llevó a WarnerMedia a iniciar una investigación interna sobre las afirmaciones de Fisher.

En su declaración, Carpenter dice que participó en la investigación de la Liga de la Justicia de Warner “porque creo que Ray es una persona íntegra que dice la verdad”, y “me preocupa y me entristece que en 2021 los profesionales TODAVÍA tengan que elegir entre denunciar irregularidades en el lugar de trabajo y seguridad laboral“.

En enero de 2021, Warner Bros. eliminó a Fisher del elenco de la próxima película de DC.

“The Flash”, en el que se suponía que debía repetir su papel de Cyborg. Carpenter llama a esto despedir “la última gota”.