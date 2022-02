Tras casi año y medio de relación, iniciada en 2020 durante las grabaciones del programa La Voz México, Christian Nodal y Belinda dieron por terminado su romance.

De forma precipitada, a solo unos cuantos meses de haberse comprometido, el cantante había decidido hacerse tres tatuajes referentes a la actriz de Cómplices al rescate.

Sin haberlo hecho público, mientras daba su más reciente concierto en Costa Rica, fue posible apreciar que aquel diseño que llevaba cerca a su oreja derecha, con la palabra “Beli”, había sido cubierto con unos símbolos de cartas de póker.

Por ahora, se presume que en su cuerpo se mantienen, de forma casi permanente, la mirada de la cantante (en el pecho) y la palabra Utopía (en la frente), a propósito de uno de sus álbumes.

Una canción que lo acompaña

“Quise mi piel llenarla de tatuajes para llenar los besos que dejaste”, dice Nodal en su más reciente sencillo, Ya no somos ni seremos, lanzado el 17 de febrero, a solo unos días de haber confirmado su ruptura con Belinda.

En redes sociales, los seguidores de ambos artistas no dudaron en afirmar que podía tratarse de una referencia clara a su expareja. “Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor, tampoco”, continúa la letra.

A solo tres día de publicado el videoclip, este ya cuenta con más de 11 millones de visualizaciones y más de 400.000 me gusta.

“Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos, ni seremos”, expresa.

Belinda no se quedó atrás

Este domingo, la cantante de Luz sin gravedad publicó también un nuevo tema en su canal de YouTube, bajo el título de Mentiras “Cabrón”, en el que también explora sentimientos cercanos a la decepción amorosa.

“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”, afirma Belinda sobre una base con influencias del reguetón. “No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón”, finaliza.

Por ahora, las posibles dedicatorias de las letras son solo especulaciones, porque si bien la difusión de las canciones coincide con la ruptura, la producción de un sencillo toma su tiempo, es decir, el desarrollo de los mismos pudo haber tenido lugar hacer unos meses.

Mentiras “Cabrón” - Belinda