Christopher Carpentier habló de los motivos por los que dejó 'MasterChef Celebrity'

El renombrado chef chileno, Christopher Carpentier, ha ganado reconocimiento en Colombia debido a su destacada participación en varias ediciones de 'MasterChef Celebrity', un popular reality transmitido por el Canal RCN. En el programa, desempeñó el papel de juez junto a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. Además de generar gran impacto entre los televidentes por su carismática personalidad y atractiva apariencia física, sorprendió a sus seguidores al anunciar en 2023 su decisión de retirarse de este afamado formato culinario, considerado el más famoso del mundo.

En una ocasión, no proporcionó muchas explicaciones al respecto; sin embargo, durante una entrevista concedida a 'Lo Sé Todo', reveló las razones detrás de su decisión de retirarse. Durante la conversación, también sorprendió al compartir detalles de su vida privada que previamente habían circulado como rumores en las redes sociales.

A la edad de 50 años, Christopher Carpentier reveló que en 2023 resultó ser sumamente desafiante para él, marcado por decisiones que tomó en su vida y que transformarán por completo el curso de lo que alguna vez se propuso.

Lea también: Técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, y el papá de Luis Díaz conmueven las redes

Christopher confesó que, después de 20 años de matrimonio y con cuatro hijos, tomó la decisión de separarse de Alejandra Vallarino. Ahora, abordará su papel como padre de Emma, Augusta, Facundo y Franco de una manera diferente.

“Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste”, contó el chef.

De manera similar, afirmó que durante la grabación de la quinta temporada también atravesaba un momento difícil en cuanto a su salud. La tensión generada por su divorcio lo sumió en un alto nivel de estrés que acabó afectando su bienestar físico.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello”, expresó.

El chef también mencionó que durante las grabaciones de 'MasterChef', contaba con la presencia de varios expertos en salud que le proporcionaban terapias de manera constante para ayudarle a sobrellevar las extensas jornadas de trabajo en el set. “No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”, afirmó Carpentier.

Finalmente, el chef chileno afirmó que en muchas ocasiones lo tacharon de malhumorado, pero aclaró que no era así en esencia. Explicó que en ese periodo tuvo que enfrentarse a diversas situaciones que, en conjunto, impactaron negativamente en su salud y rendimiento en el programa.

Le puede interesar: 'Las letras ya no importan': Residente lanza su nuevo álbum con 23 canciones

Al respecto, explicó que “mucha gente en ‘MasterChef’ decía: ‘Ay, es que todo el tiempo está enojado’, y no es así, es que yo tenía un gran dolor en la espalda porque mi cuerpo reaccionaba a esta pena y tristeza tan potente. Yo caminaba 10 pasos y tenían que llevarme dos personas, una de cada brazo (...) Eso es lo que la gente muchas veces no ve, y no es su culpa porque eso finalmente es un programa de televisión y uno tiene que salir como el payaso”

Hasta el momento, no se han revelado los detalles sobre quién ocupará el puesto de Christopher Carpentier como nuevo chef en el reality culinario. Este nuevo integrante se unirá a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en el set de grabación.