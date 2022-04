Chyno Miranda, ¿entre la vida y la muerte?

Cuando pensábamos que la salud de Chyno Miranda había mejorado y que pronto lo veríamos en el escenario bailando y cantando, aparecen nuevas noticias del cantante venezolano que vuelven a preocupar a sus seguidores.

A comienzos de 2022, el venezolano tuvo una recaída, por la que fue trasladado a urgencias de Miami a Venezuela, sin embargo, la familia mantuvo la prudencia y fueron muy pocos los amigos y seguidores del cantantes los que se enteraron.

Ahora, la salud del artista vuelve a preocupar, pues parece que no está muy bien y algunos medios hasta han asegurado que se debate entre la vida y la muerte, pero esto aún no ha sido confirmado por sus allegados.

Fue Nacho, su compañero de fórmula, el que reveló detalles de la salud de Chyno, asegurando que este sigue con mucha fuerza recuperándose, pero pidió oraciones por él.

“Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”, expresó en sus redes sociales y en conversación con un programa matutino de Telemundo.

Pero eso no es todo, ya que Nacho en otro medio mencionó que Miranda no estaba tan grave como se ha dicho, lo que ha generado dudas entre sus seguidores, que siguen compartiendo mensajes de pronta recuperación al ex integrante de ‘Chino y Nacho’.

“A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, comentó en el programa Hoy Día.

Así las cosas, la salud del cantante sigue siendo un misterio, pero sus fanáticos esperan poder verlo pronto en redes. Uno de los que le mandó sus mejores energías a Chyno fue Óscar de León, quien con una foto junto al artista, le deseo pronta recuperación y mucha fuerza.

Cabe recordar que los problemas de salud de Chyno comenzaron en 2020, luego de que se contagiara de COVID-19, pues este le dejó graves secuelas como neuropatía periférica y encefalitis, que lo mantuvo en silla de ruedas casi un año, tiempo en el que se alejó de redes sociales y de los escenarios para enfocarse en su recuperación.