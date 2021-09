El relato lo comenzó diciendo que no había querido contar lo sucedido porque “de solo acordarme me pone muy mal, pero si de algo sirve contar esta historia para que la gente esté muy pendiente, nos cuidemos y solidaricemos con las personas que están caminando por las calles, entonces aquí va mi historia”.

Dijo que el desafortunado momento ocurrió cuando caminaba por este sector y paró en la esquina para esperar que cambiara el semáforo. “Mientras estaba ahí pasó una moto, muy cerca, me asusté, y me agarró de la cartera sin parar la moto”.

Bahamón explicó que ese día llevaba puesta una ruana y una cartera cruzada en el cuerpo y el delincuente no entendía que ella tenía la cartera de esa manera, lo cual hacía más complicado para entregársela.

“No podía safarla de mi cuerpo y él seguía andando y andando, y los carros comenzaron a pitar, había mucho tráfico”, explica la presentadora. Y agrega que después de unos minutos terminó “amarrada de la cartera y la moto que no paraba”.

También contó que cuando la gente la reconoció, empezaron a gritar pidiendo que la ayudaran. “Cuando el tipo se dio cuenta que todo el mundo estaba gritando, paró en seco la moto, me tumbó, luego me agarró el brazo, me jaló, me arrancó el celular y se fue”.

Dice que después de ese lamentable momento, unas seis motos se atravesaron en medio del tráfico y ella lo que hizo fue salir corriendo.

“Yo lloraba y lloraba y me senté en un andén, llegó una señora muy querida, brasileña, que me quería ayudar, me dio agua y me entró a su local donde me acompañaron y me prestaron un celular para llamar a la casa”, dijo.

Pero ahí no para todo. La modelo contó que antes del atraco del que fue víctima, otras tres personas también fueron hurtadas en la misma zona. “Eran seis motos robando a cuatro personas, esto está insoportable”.

Al final, Bahamón recordó que el comediante Diego Camargo y el youtuber Sebastián Villalobos fueron robados ese mismo día, pero en otros puntos de la ciudad, por lo que invitó a quienes vieron la publicación a “no seguir caminando tan frescos en una ciudad que se salió del control, mejor dicho cuidémonos mucho”.