Cómo celebran el Día del Padre los artistas más queridos de Colombia

“Me siento tan rara. Hace tiempo me lo quería hacer”, dijo la creadora de contenido Epa Colombia. Fotos tomadas de TIktok/VANGUARDIA

Aunque social y comercialmente la fecha no tiene el impacto que, por ejemplo, sí tiene el Día de la Madre, cada vez cobra más importancia y protagonismo.

La celebración del Día del Padre generalmente esta asociada con un tema religioso, en homenaje a San José, que curiosamente tiene su día clásico en el 19 de marzo y no en junio.

Es algo maravilloso verlo como todos los días aprende, eso es increíble. Estoy feliz, estoy en una etapa en la que siento que ya le cogí el tiro a la vuelta, ya cumplió el primer añito, ya se lo disfruta uno muchísimo más, es una edad muy bonita de mi vida que ha despertado unos sentimientos diferentes en mí y siento que me ha hecho mejor persona”.

Es el papá de Kai, de 14 meses. “Lo que más disfruto de esta faceta paternal es verlo crecer, todos los días hay algo nuevo que ver y gozar, es diferente, no hay monotonía. La vida de los niños pequeños, así parezca que sea monótona, es muy variada y cada día te sorprende.

Nacho Acero (Cantante de salsa y empresario)

Es papá de Natham, de 18 años, y Violetta, de 6 meses. “Lo más difícil es que con mi hijo mayor no tuve la oportunidad de estar muy presente en su niñez, primero porque no vivía con la mamá y, segundo, porque esa etapa de mi vida viajé mucho y me perdí momentos muy bonitos de su vida, como sus primeros pasos y palabras. Siempre traté de ser un padre muy presente pese a que él vivía en Ecuador, así que trataba de viajar lo que más podía y tener tiempo de calidad con él.

Ahora la vida me da una nueva oportunidad con mi pequeña hija Violetta y, pese a los viajes que impone este trabajo, quiero pasar el mayor tiempo posible con ella, tenemos un hogar muy lindo y establecido con mi pareja. Tengo claro que la parte profesional no debería afectar esa faceta familiar, quiero estar presente en todo su proceso de crecimiento, ha sido muy bonito porque se ha construido un lazo afectivo muy grande. Estoy feliz, disfrutando esta etapa de mi vida, no es lo mismo ser papá hoy a mis 43 años que los 25, cuando nació mi primer hijo”.