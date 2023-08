¿Cómo reaccionó Karol G ante la acusación de Shaira? Los fans de la “Bichota” la atacan

Pero, hay quienes no estuvieron muy felices con este lanzamiento y llegaron a criticarlo. Shaira, quien es recordada por su paso por el reality Factor XS, y que en sus redes sociales dijo que La Bichota, Karol G, la copió.

Una de las canciones más populares de este nuevo trabajo musical de La Bichota es Mi ex tenía razón, no solo por la letra, sino también por algunas indirectas dirigidas a su expareja, el cantante puertorriqueño Anuel AA. La colombiana también rindió homenaje a Selena Quintanilla incluyendo ritmos tejanos (Tex-Mex) en unas de sus canciones.

¿La publicación desapareció?

En sus historias de Instagram, Shaira dio a entender que su molestia con la nueva canción es porque le habían tomado la idea de una canción suya llamada Amor de mentiras, lanzada el pasado mes de mayo y en el que también se utilizó algunas bases musicales de tex-mex.

“El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”, destacó Shaira en sus historias de Instagram.

En esa misma publicación también se puede escuchar de fondo su canción Amor de mentiras y la cantante siguió explicando lo que estaba sintiendo por toda la situación y resaltó, “todo lo del pobre es robado, qué triste”.

Posteriormente se presentó una situación inesperada y es que cuando algunas personas quisieron ver por sus propios ojos la publicación de Shaira, se percataron que su perfil de Instagram había desaparecido y no había cómo ver su contenido. Aunque esto fue solucionado tiempo después, dejó la inquietud entre sus seguidores sobre lo que sucedió con sus redes sociales y si algo tuvo que ver con lo mencionado sobre Karol G.