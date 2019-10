En entrevista con El País, la actriz contó por qué algunas veces discute con los jurados del reality, habló sobre su carrera como actriz y explicó por qué no le gusta que la llamen diva y tampoco trabajar en dos proyectos al mismo tiempo.

Ha estado en varias temporadas de ‘Yo me llamo’. ¿Qué está buscando en esta ocasión?

No he estado en varias, he estado en todas y hago parte del embrión de ‘Yo me llamo’. Es muy enriquecedor, tanto para los participantes como para mí que me haya tocado tener de compañeros a muchos jurados, todos con esencias diferentes.

Con muchos de ellos ha habido química, con otros no ha habido tanta y me ha tocado atravesar ese umbral porque no es fácil compartir este oficio durante largo tiempo si la persona que está a tu lado no tiene química con uno.

Debo confesar que haciendo este reality he aprendido mucho sobre la tolerancia y el silencio, aunque muchas veces es importante la discusión en el programa.

La hemos visto en discusiones con algunos jurados. ¿Por qué cree que se presentan estas diferencias?

Porque me parece que es necesario hacerles caer en cuenta que ‘Yo me llamo’ no es un programa musical como todos, pues este es diferente porque quienes se presentan son empíricos. La escuela que tiene este programa es para eso y gracias a este espacio en las ediciones anteriores hemos visto grandes transformaciones.

Además, como en la mayoría de oportunidades los jurados son estrellas, muchas veces ellos quieren ver en la primera presentación del participante un gran artista, pero lo que pasa es que a los participantes hay que pulirlos.

Cuando Cesar o Jessi dicen: “Desafinó en la segunda estrofa’” A mí eso me irrita, pues yo tengo la esencia del programa y sé que los participantes pueden trabajar y mejorar.

¿Cómo le ha ido trabajando con Jessi Uribe?

Muy bien. Los desapegos no son fáciles. Uno se va acostumbrando, por ejemplo, a Ernesto Calzadilla, pero eso no quiere decir que no le de la bienvenida a Carlos Calero y a Valerie Domínguez porque son grandes profesionales.

Jessi Uribe es un gran cantante de la música popular. Me fascina su estilo para cantar y me parece que guía de buena manera a los participantes. Eso sí, hay que irnos amoldando porque él siempre quiere perfectos a todos los participantes.

Participó recientemente en la producción Las Muñecas de la Mafia. ¿Por qué dice que Lucrecia, su personaje, llegó en el mejor momento de su vida?

Porque es un personaje que quienes lo han visto saben que es muy fuerte. Para mí el mejor momento de mi carrera siempre ha sido desde que empecé. Es decir, cuando inicié era el mejor momento. Pero hoy también digo que es el mejor momento porque ya cuento con una madurez actoral porque he representado muchos personajes en cine, televisión y en el teatro.

Interpretar a Lucrecia es complicado. No me importa si salgo o no bonita, porque quiero quitar ese estigma de quienes dicen que la diva no actúa sino que solo está pensando en salir bonita siempre. Eso es falso y me parece una falta de respeto, pues yo le he dado vida a muchos personajes que han sido galardonados y que la gente recuerda.

Ser un buen actor se aprende en el camino y en la escuela. Además, gracias a los directores y compañeros con los que he trabajado he podido adquirir más ‘carne’ actoral.

¿Es verdad que no le gusta cuando la llaman diva?

No me gusta que me diga diva porque es una etiqueta que no me parece correcta.

Yo he madurado porque he interpretado muchos personajes de los cuales he aprendido mucho. Además, si ustedes observan el personaje de Las Muñecas de la Mafia yo me quito la máscara y paso por momentos emocionales muy fuertes.

¿Qué otros proyectos tiene para el último trimestre del año?

Por estos días, mientras estoy grabando ‘Yo me llamo’, no tengo tiempo de nada. Solo quiero estar pensando en música porque debo confesarles que no puedo estar en varios focos al mismo tiempo. Me gusta estar concentrada en lo que estoy y no quiero dispersarme porque eso te vuelve un poco mediocre.

Amparo Grisales, actriz y presentadora colombiana

¿Qué ha sido lo mejor de estar como jurado en el reality y combinarlo con la actuación?

Recuerdo que durante las primeras temporadas de ‘Yo me llamo’ algunas personas decían que yo no sabía nada sobre música. Inclusive, llegaron a decir que Amparo no tenía nada que hacer en la mesa de jurados.

Quiero aclarar que primero aprendí sobre escala musical que sobre actuación, pues lo primero que hice cuando era muy pequeña fue cantar en un conservatorio.

Aquí en Colombia a las actrices y a los actores no les dan mucho la oportunidad de cantar, pues siempre te quieren matar de entrada. Eso en Argentina o en México no pasa porque allá las actrices y actores son cantantes y la gente los ayuda a promoverlos. Ojalá pasara eso en Colombia.

Piero y Amparo

En ‘Yo me llamo’ un concursante quiso representar al cantante argentino Piero.

El participante al final reconoció que solo fue al programa con el objetivo de conocer a Amparo Grisales, lo que dio pie para que los otros jurados le preguntaran sobre sí era realmente cierto que ella y Piero habían sostenido una relación hace algunos años.

“Hace un par de semanas salió en un medio escrito que Piero dijo que gracias al amor y la relación afectiva que tuvo con Amparo Grisales él se enamoró de Colombia”, dijo César Escola.

A lo que Amparo contestó: “Esto fue hace mucho tiempo, hace como 100 años. Cuando cantaba ‘Viejo mi querido viejo’ y vino por primera vez a Colombia, pero no tuvimos ninguna relación amorosa. Quizás él está diciendo eso porque nos dimos un piquito”.