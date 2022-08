¡Con altura! Rosalía fue a Monserrate y se alista para su concierto en Bogotá

El Motomami World Tour de Rosalía tuvo una parada técnica antes del gran debut en Bogotá: a la cantante española se le vio por Monserrate, el cerro más conocido de la capital colombiana, donde incluso se tomó algunas fotografías con sus fans.

En las imágenes, que se han difundido en redes sociales, a Rosalía se le ve saliendo del lugar, donde varias personas lograron reconocerla. Vestida completamente de negro y acompañada de varios guardaespaldas, la cantante no tuvo problema en interactuar con quienes se le acercaron.

“Me encanta tu pelo”, le dijo incluso a uno de sus seguidores, que se grabó con la cámara frontal del celular en compañía de ella y aseguró que se volverían a ver en el concierto de este miércoles.

Rosalía se presentará en el Movistar Arena, donde ya se vendieron gran parte de las boletas. De hecho, solo quedan entradas para la platea, cuyo costo es de $485.000. Esto significa que cerca de 12.000 personas estarán coreando en la noche del miércoles éxitos como “Saoko”, “Bizcochito”, obviamente “Motomami” y, quién quita, clásicos como “Con altura” y “Malamente”.

“Siempre me he considerado una narradora y Motomami es la historia más personal que he contado. En mi cabeza, Motomami tiene sentido como un autorretrato, de una figura femenina construyéndose a sí misma”, dijo Rosalía en una de sus entrevistas con Rolling Stone.

“Moto significa ‘fuerte’ y está relacionada con la agresividad, mientras que Mami se refiere a la ‘fragilidad’... También hay sentido del humor e ironía”, explicó la artista sobre su disco, que presentará en Colombia.