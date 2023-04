Con Toni Collette y Monica Bellucci llega a Bucaramanga “La heredera de la mafia”

Coescrita por Michael J. Feldman y Debbie Jhoon, basados en una idea original de Amanda Sthers, productora de la película, La heredera de la mafia mezcla elementos de la comedia, el romance y la acción, y referencias de The Godfather y Eat, Pray, Love. “Cuando leí el guion me encantó el concepto e incluso me reí a carcajadas, ¡cosa rara en mí!”, dice Mónica Bellucci. “También me asustó, porque la comedia es un género que he hecho muy poco. Pero que una mujer protagonice una película de mafiosos rompe barreras, ¡así que quise participar!”.

La heredera de la mafia cuenta también con las actuaciones de Sophia Nomvete (The Lord of the Rings: The Rings of Power) y un elenco italiano encabezado por Alfonso Perugini, Giulio Corso, Francesco Mastroianni y Alessandro Bressanello. A ellos se unen el director de fotografía Patrick Murguia (Brooklyn’s Finest), el sonidista Ian Wilson (The Full Monty), el compositor Alex Heffes (The Last King of Scotland) y el editor Waldemar Centeno (Fantasy Island-Tv). Una historia narrada con mucho humor, desopilantes situaciones, las centenarias locaciones de Roma y el gran talento de sus actrices.