¡Confirmado! Karol G será la nueva imagen del Barcelona en el clásico contra Real Madrid

La prenda llevará el sello personal de Karol G, representado por un corazón de espinas, el cual también es el emblema de su Fundación Con Cora. Este diseño incorporará uno de los tatuajes que la artista luce en su antebrazo, con su nombre destacado en el centro del dibujo.

“El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera, para Carolina”, explicó Karol G anteriormente sobre este particular tatuaje.

Barcelona ha realizado colaboraciones previas con artistas como Drake, Rosalía y los Rolling Stones a través de Spotify. Esta asociación con Karol G será la cuarta de su tipo y sigue la tradición de destacar símbolos y elementos representativos del artista en la camiseta del equipo.