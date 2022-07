¡Confirmado! Lina Tejeiro tiene un nuevo amor y también es un cantante

La actriz colombiana Lina Tejeiro ha hecho oficial su romance con Juan Duque, un cantante antioqueño con quien, desde hace varios días, se intercambiaba comentarios en sus publicaciones en las redes sociales.

Los dos publicaron al tiempo; mientras Lina posteó una fotografía en sus historias en la que se ve abrazando al cantante y, aunque no se le ve el rostro completo, es evidente que se trata de Juan Duque. Por su parte, el cantante colgó en sus historias de Instagram una fotografía junto a Tejeiro, en la imagen se ve cómo Lina le da un beso en la mejilla mientras él solo muestra sus ojos.

Los mensajitos que despertaron los rumores

Juan Duque le puso un particular apodo a la actriz y sus seguidores, que no se les escapa nada, se dieron cuenta de la jugada de los dos artistas.

Todo comenzó cuando la actriz escribió en su twitter: “Sí, soy re cursi”. Juan le contestó: “No azara piojito”.

Días antes, el cantante había publicado en la misma red social: “Mantenés en mi cabeza. Te voy a decir ‘piojito’”, fue entonces cuando aumentaron los rumores de su romance con Tejeiro.

Luego, la también creadora de contenido para redes sociales le respondió: “Por favor, necesito que me recojan con cucharita. Me derrito” dando por confirmado que los dos estaban saliendo, pero no fue hasta ahora que los artistas se dejaron ver juntos en sus redes sociales.

Además, a eso de las 10:17 de la mañana de este viernes, la actriz publicó: “Estoy a dos carcajadas de enamorarme”.

¿Quién es la exnovia de Juan Duque?

Poco se sabe sobre las pasadas relaciones sentimentales que ha tenido Juan Duque. Sin embargo, los cibernautas siempre están al tanto de la vida amorosa de sus artistas favoritos y son ellos quienes aseguran que la expareja del cantante aún no lo supera.

Se trata de Sofía Tabares, una generadora de contenido paisa que en su perfil de Instagram suma un poco más de 9 mil seguidores.

La influencer les contó a sus seguidores por medio de sus redes sociales que su familia se burlaba de ella diciéndole que era “la que cambiaron por Lina Tejeiro”.

Además, sus seguidores aseguran que Sofía ha subido muchas historias tristes, dejando ver que se encuentra afectada por la situación.

El indirectazo de Andy Rivera, ex de Lina Tejeiro

Mientras Juan Duque le dedicaba la canción ‘+ chimbita’ a Lina Tejeiro, Andy Rivera le habría escrito una canción a su ex tras conocer que ya está saliendo con alguien más.

“Pienso que este tema no debería salir. No sé qué dolerá más: pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”, se le escuchó cantar a Andy en un video por medio de sus redes sociales.

Recordemos que Andy Rivera y Lina Tejeiro tuvieron una relación por varios años, hace poco quisieron retomarla, pero, según confesó Lina, no funcionó.