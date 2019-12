El ganador del Desafío 2017 y la presentadora se cansaron de las especulaciones y revelaron en publicaciones simultáneas en redes sociales que hace 6 meses se separaron, poco antes del nacimiento de su pequeño Salvador.

Aunque dejaron la posibilidad abierta de una nueva oportunidad, pues ambos sienten cariño mutuo, lo cierto es que la pareja no va más, pero no habían comunicado antes su decisión porque “era algo difícil de informar y prefirieron mantenerla en privado mientras procesaban este momento doloroso”.

“Meli y yo queremos informarles que lamentablemente nuestra relación de pareja terminó hace unos 6 meses. No lo comunicamos antes, porque era un momento doloroso para ambos, queríamos estar tranquilos y aprender de la situación en un momento de total privacidad”, comenzó su mensaje Mateo.

Mientras que la presentadora en un video dijo: “Decidimos que definitivamente por ahora no. Yo siempre digo: más adelante no sabemos, los planes de Dios son mucho más grandes que los de nosotros, pero por ahora no estamos juntos. Nos vamos a amar el resto de la vida y a vernos con ojos de amistad y respeto por siempre. No sé si como pareja volvamos algún día en la vida, no lo sé, por ahora no”.