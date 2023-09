Taylor Swift at Arrowhead, sitting with Travis Kelce’s mom: pic.twitter.com/QXLZctwdB7

"Lancé la pregunta, puse la pelota en su tejado", admitió el dos veces ganador del Super Bowl. "Le dije, sabes, te he visto darlo todo en el escenario en el Arrowhead Stadium, quizás tengas que venir a verme darlo todo en el escenario en el Arrowhead y ver cuál de los dos es un poco más animado. Así que, veremos qué sucede en un futuro cercano".

A principios de esta semana, Jason Kelce aparentemente confirmó que su hermano y Swift están saliendo. ¿El único problema? En realidad, no lo hizo.

El hermano de Travis, Jason, quien juega para los Philadelphia Eagles, apareció en el WIP Morning Show en Filadelfia el miércoles y le preguntaron si tenía alguna novedad sobre Travis y Swift. La primera parte de su respuesta se volvió viral, en la que dijo que la especulación es "100 por ciento cierta". Sin embargo, se lanzó la cita completa y, aunque es difícil de escuchar, Jason siguió diciendo que estaba bromeando. Aquí está la cita completa:

"Es difícil responder porque realmente no sé mucho sobre lo que está sucediendo en la vida amorosa de Travis. Intento mantener sus asuntos como sus asuntos y mantenerme al margen de ese mundo. Pero dicho esto, hombre, creo que les está yendo genial y creo que es todo 100% cierto, y espero que esto avance... no, estoy bromeando, no sé qué está pasando".

¿Ha dicho algo Taylor Swift al respecto?

No, en general, la cantante ganadora de múltiples premios Grammy suele dejar que su música hable por ella. Sin embargo, algunos fanáticos están convencidos de que Swift está dejando pistas, ya que fue fotografiada usando un collar de ópalo en Nueva York el 8 de septiembre. El ópalo es la piedra natal tradicional de octubre, que resulta ser el mes de cumpleaños de Travis. ¿Es esto una especulación exagerada? Probablemente. Sin embargo, Swift disfruta dejar pistas o "huevos de Pascua" en su trabajo para generar expectativa sobre su vida amorosa.

¿Por qué la gente está tan emocionada con la relación entre Travis y Swift? Todo comenzó en julio cuando el atleta compartió públicamente que intentó sin éxito entregarle su número a Swift cuando la gira "Eras" llegó a Kansas City.

"Me decepcionó que ella no hablara antes ni después de sus conciertos porque tiene que cuidar su voz para las 44 canciones que canta", le dijo a Jason en su podcast New Heights. "Así que me sentí un poco herido de que no pude darle una de las pulseras que hice para ella".

Travis hizo una pulsera de la amistad que tenía su número.

"¿Tu número como en [tu número de camiseta] 87 o tu número de teléfono?" le preguntó Jason.

"Ya sabes cuál", bromeó Travis.