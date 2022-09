$!Conmoción en el mundo del vallenato: Así recuerdan al acordeonero Luchito león

“Lucho era un hombre muy creyente de Dios, un hombre con un carácter muy fuerte, incluso discutía y se molestaba en ocasiones, pero pues eso hacia parte de él y lo hacia único, como dicen por ahí uno quiere a la gente tal y como es... ¿Qué me enseñó lucho? Me enseñó a soñar, a creer más en mi y me enseñó que uno tiene que creerse el cuento y que podemos soñar grande”, dijo abrumado y con tono débil su amigo Lukas Quintero, productor musical.

Según sus compañeros compositores y productores, su característica más importante en la música, era la creatividad. Lograba a través del acordeón plasmar muchas cosas que para otros no es tan fácil. Rápido y con un oído bastante educado para aprenderse cualquier tipo de melodía. “Lucho lograba unos pases en el acordeón increíbles, tenia el celular repleto de pases y eso le dio el punto para componer, yo siempre le dije que era el número uno, porque siempre tuvo una creatividad para proponer, crear y arreglar, muy talentoso”, apuntó Lukas.

Otro de sus amigos cercanos, dijo que hoy se va una persona que creía en los sueños, que todos los días era motivación para los suyos. “Excelente amigo, leal, compañerista, solidario y alegre. Una persona de esas que ayudaba sin esperar nada a cambio, un amante de su profesión y su acordeón, logró rugir en los corazones de todos los que lo conocimos, un hermano”, dijo Camilo Rodríguez, locutor de la Ufm Ocaña.

Sus propias palabras

"Me gustaría que todos leyeran esto...

No importa donde hayas nacido o el instrumento que interpretas, no importa los obstáculos, las ganas siempre van a poder superar cualquier cosa, se que me siguen muchos niños y jóvenes con anhelos y deseos de lograr muchas cosas en la música y este es un mensaje de ánimo, y de corazón les digo, no tengan miedo de entregarle su vida a la música, porque es el arte más lindo del mundo, y si dejan que Dios vaya acomodando todo en su lugar para que las cosas se den, el día menos pensado van a ver cómo todos los sacrificios han valido la pena, un abrazo, Dios los bendiga a todos, soy fiel testigo de que Dios premia todo lo bueno que haces, sobre todo el amor por lo que haces y tu gratitud.", escribió León en unas de sus publicaciones en Instagram.

El lamento del folclor

Algunos artistas también han hecho público su tristeza y el lamento de un acordeón que fue silenciado con anticipación.

(rolando_8a: "Hijo de mi corazón tengo un dolor en mi alma q no te imaginas , solo pido a Dios que te de el descanso eterno y a tu familia le dé fortaleza , esto no puede ser posible Dios hasta donde nos llevará a esta violencia hasta cuando hasta cuando Dios hasta cuando , esto no puede estar pasando hijo @luisleonmusica")