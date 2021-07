“Los nombres han formado parte vital de la humanidad, se trata de aquella palabra que nos acompañará a lo largo de nuestra vida y mediante la cual nos ubican en la sociedad. En el caso de las agrupaciones musicales, algunos nombres no siempre tienen un significado en particular, mientras que otros por el contrario nacen de una historia bastante curiosa o ejemplifican lo que representa la banda, lo que las diferencia y su género musical.”, aseguró David Marín, lingüista de Babbel.

The Beatles: Inspirados en “Buddy Holly & The Crickets”, esta banda de música buscaba el nombre de un insecto que tuviera doble sentido, finalmente se decidieron por el nombre The Beatles, el cual es el resultado de un juego de palabras entre los términos “escarabajo” y “ritmo”. “Beatles” en inglés significa “escarabajos”, pero al nombre se le incluyó una “a” refiriéndose a la palabra “Beat” (”Ritmo”).