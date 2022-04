Críticas por la actitud de Aída Morales en MasterChef con Natalia Ramírez

Las dos actrices cocinaron juntas para buscar la salvación. El reto consistía en la elaboración de una torta de tres pisos en la que el protagonista fuera el café.

En esta oportunidad las parejas fueron elegidas por la presentadora Claudia Bahamón y desde el inicio Aída Morales dijo que quería trabajar sola.

Cuando Morales y Ramírez se enteraron de que trabajarían juntas gritaron, al parecer, de emoción y hasta se abrazaron, aunque en la entrevista individual la actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ reconoció que su compañera tiene “un carácter muy fuerte”, pero que prefirió llevar la fiesta en paz.

A Aída desde un principio poco le gustó su compañera. Afirmó que se puso feliz solo por compartir la alegría de Natalia, pero confesó que su deseo era cocinar con Manuela González.

Sin embargo, durante la preparación Aída Morales indicó que hubiera sido mejor si desde el principio conversaba con ella y optaban por una torta que ya había ensayado. Además, las dos reconocieron que no estaban a gusto con la actitud de una hacia la otra.

“Natalia trabaja de manera muy minuciosa, y en este reto no me sirve. A mí me gusta trabajar en equipo, pero en un reto de salvación necesito que mi compañera sea rápida. Hoy Natalia está muy insegura”, comentó Aída.

“Yo tampoco puedo juzgarla porque también es muy frustrante que tu compañero no logre el nivel que ella quisiera. Ya no había comunicación, para discutir se necesitan dos y yo no tengo tiempo para eso”, resaltó Natalia.

Al final, su preparación no les alcanzó para salvarse y la ganadora fue la pareja conformada por los actores Carlos Báez e Isabella Santiago.

Los televidentes se mostraron sorprendidos con la actitud de Aída Morales y así lo expresaron en Twitter, donde compararon a la actriz con la última ganadora de ‘MasterChef Celebrity’, Carla Giraldo: