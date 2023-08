¿Cuál es su secreto? Jennifer López compartió su rutina de belleza para lucir espectacular a los 54 años

Los fanáticos no dudaron en pronunciarse ante los tips de la famosa con comentarios encontrados. “Tengo 35 y tú luces más joven que yo”; “La belleza se trata de alegría y salud, no de cirugía”; “Eres la más hermosa del mundo”; “Jlo parece más joven que su edad”, y “Belleza natural”, fueron algunos comentarios.

A diferencia de otras famosas, a Jennifer López gusta de mostrar los cuidados que lleva a cabo tanto en su rostro como en su cuerpo para lucir espectacular. Ahora, con 54 años, la actriz mantiene una rutina de belleza que no dudó en presumir. “Sin filtro. Toda yo. Esta soy yo ahora a los 54 años, resplandeciente y feliz”, escribió en su cuenta de Instagram.

También hubo quienes aseguraron que usaba algún truco en el audiovisual. “Sí, ella usa filtro, pero ¿por qué no? Este no es tu negocio y la gente con inyección y cirugía plástica se ve diferente”.

“Ella se ve fantástica. Menor de 54 pero, definitivamente, hay un filtro en ese video o iluminación especial. He visto otras fotos de ella y se ve diferente a este video. No digo que no se vea fabulosa, pero esto es un poco engañoso”, y “Estos son filtros”, agregaron.