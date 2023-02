Caminó por el altar con la ex Miss Universo Dayanara Torres, de 48 años, en el 2000, antes de su boda en el 2004 con Jennifer. Tras su separación de la cantante de “On the Floor”, se casó con la modelo Shannon De Lima, de 34 años. El matrimonio duró dos años.

La actriz puertorriqueña y ex Miss Universo, Dayanara Torres, y Marc Anthony caminaron por el altar en Las Vegas en 2000. Dieron la bienvenida al mundo a dos niños juntos: Cristian y Ryan, nacidos en 2001 y 2003, respectivamente. Fueron los primeros hijos de la pareja juntos, pero Marc tuvo antes dos hijos, Ariana y Chase, con su ex novia, Debbie Rosado.

Jennifer López

La relación de Jennifer López y Marc Anthony tampoco fue sencilla. Se conocieron en 1998 en el backstage del musical de Broadway, The Capeman, en el que Marc participó.

Aparentemente, algunas de las primeras palabras de Marc a la cantante de “Jenny from the Block” fueron que se casaría con ella algún día, lo cual recordó en sus memorias de 2015, True Love.

Sin embargo, no empezaron a salir de inmediato. Jennifer se divorció de su primer marido, Ojani Noa, en 1998. Luego salió con el rapero P. Diddy , se casó y se divorció de su bailarín Cris Judd y llegó a comprometerse con con Ben Affleck, con quien reavivó su amor en 2021. No fue hasta 2004 que la predicción de Marc se hizo realidad y salió y luego caminó rápidamente por el altar con Jennifer.

La pareja parecía fortalecerse cuando dieron la bienvenida a los gemelos Max y Emme en 2008. Sin embargo, los rumores de problemas comenzaron alrededor de 2009 y algunos incluso involucraron a la ex esposa de Marc, Dayanara, ya que algunos dijeron que se estaban conectando.

Dayanara se apresuró a hablar en contra de los chismes. “Hay mucha gente mala por ahí”, le dijo a El Nuevo Día , según People Español. “Es solo el padre de mis hijos. No voy a desperdiciar mi energía en estos rumores”. Sin embargo, dos años después, Jennifer y Marc anunciaron su separación, pero no terminaron legalmente su matrimonio hasta 2014.

Jennifer se ha sincerado sobre su relación positiva con Marc varias veces desde su divorcio, y parece que no hay absolutamente ninguna mala sangre entre los antiguos amantes. “Marc y yo somos muy buenos amigos, nos apoyamos mucho”, dijo efusivamente a Huffpost en 2014. “Siento que es mi responsabilidad como madre cuando su papá no está allí para hacerles saber que los quiere mucho porque esa es la duda que tienen cuando no está o no lo han visto. Ese es mi trabajo hacer eso de la misma manera que es su trabajo cuando está con ellos para decir: ‘Mami está trabajando y te ama’”.