La actriz colombiana Johanna Fadul, recordada por su papel de Daniela en ‘Sin Senos Sí hay paraíso’, vivió un incómodo momento en sus redes sociales tras una pregunta que la dejó atónita y con la que se sintió sexualizada; ella no se quedó callada...

Johanna es considerada por muchos como una de las actrices más bellas en el país y recibe elogios a diario por sus redes sociales, así como comentarios irrespetuosos, lamentablemente. Y fue uno de estos últimos, justamente, el que indignó a Johanna: “¿Cuánto cobrabas por una noche?”.

A través de sus historias en Instagram, la intérprete se refirió directamente al seguidor.

“Juan David Dávila Armenta, todo un profesional, un cirujano plástico, isshh, ¿hablando así de las mujeres? Qué miedo estar en un quirófano contigo, si me estás preguntando que cuánto cobro la noche, será que eso mismo le pides a tus pacientes, ¿les pides que te paguen en especie? Qué triste ver que un hombre, todo un ‘profesional’ se refiera así a las mujeres”, empezó a decir Fadul.

Y continuó: “Te invito a que pienses y cuides lo que escribes antes de hacerlo. Yo porque no me dejo afectar por comentarios de personas que ni conozco, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza mental, tú no sabes con tus comentarios qué estás generando en la persona a la que se lo estás diciendo”, finalizó Johanna.

Muchos cibernautas rechazaron el acto del cirujano y lo calificaron como machista; a Fadul, le enviaron fuerza y felicitaciones por su respuesta.

“Bien dicho por Fadul, no hay que normalizar este tipo de comentarios. En pleno siglo 21 y lo que se ve en redes son hombres todos descontrolados por sexo, escriben cosas que están fuera de lugar o los comentarios que hacen de muchas mujeres entre ellos. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿En los hogares de esta gente?”, fue uno de los comentarios.

Así mismo, hay quienes aseguran que el perfil desde donde le hicieron la pregunta a Johanna era falso: “Para hacerse más famosa averigüe primero si es un perfil verdadero”, “Ese perfil es falso. El externado no tiene cirugía plástica”, se lee en los comentarios.

Lo cierto es que la actriz mandó un mensaje a todas las personas que hacen este tipo de comentarios que afectan psicológicamente a muchas mujeres y hombres en las redes sociales.