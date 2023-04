¿Cuánto ganaría Nadia Ferreira si se divorcia de Marc Anthony?

A pesar de encontrarse ilusionados por su reciente boda y su futuro bebé, Marc Anthony y Nadia Ferreira no se olvidan de lo importante. La ex Miss Paraguay y el salsero no olvidaron estipular un acuerdo prenupcial que establece la cantidad de dinero que él deberá pagar a la modelo en caso de divorcio.

Por aquello de que las cosas no funcionen, la pareja decidió dejar estipulado por contrato cómo sería su separación en lo que a dinero se refiere. Según varios medios, el acuerdo se firmó debido a la presión de los asesores financieros del intérprete, quien con este matrimonio llega al altar por cuarta ocasión. Pero, ¿qué estipula ese contrato?

Según reveló el programa ‘El Gordo y la flaca’, el acuerdo prenupcial que la pareja firmó estipula que en caso de divorcio, Anthony deberá pagar 25 mil dólares al mes a la paraguaya. Sin embargo, dicho contrato quedaría anulado en caso de que la modelo decidiera casarse de nueva cuenta con otra persona o se destapara una nueva relación formal.

¿Y ahora que serán padres?

La pareja no ha dejado cabos sueltos y, aunque se ha tenido en cuenta la posibilidad de que la pareja tuviera hijos (como lo harán próximamente), el contrato prenupcial estipula que será un juez quien marque el monto que el cantante deberá pagar.