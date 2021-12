La hipótesis de un suicidio en el caso de Mauricio Leal fue descartada. Así lo confirmó la investigación que está realizando la Fiscalía sobre la misteriosa muerte del estilista y su madre.

Según los peritos de la Fiscalía, las heridas que registraba el estilista muy difícilmente pudieron ser auto infligidas, por lo que el suicidio no era algo congruente. Además, el Fiscal Francisco Barbosa detalló en entrevista para La FM, que algunos parientes del fallecido estilista son investigados por presunto lavado de activos.

Sobre esto, la abogada de la familia, Érika Sanguinetti, dijo que por ahora, no hay una investigación “que vincule a Jhonier Leal como presunto indiciado dentro de los posibles hechos ocurridos el pasado 22 de noviembre”.

Agregó que “la familia no ha tenido acceso al inmueble teniendo en cuenta que, según la Fiscalía, aún estaba haciendo unas labores de campo, aunque nos hemos enterado que estas labores finalizaron y aun así, no hemos podido tener acceso al inmueble para entrar a cuidarlo o inclusive para que Jhonier saque sus cosas personales, porque como tenemos entendido él allí vivía y la Fiscalía no ha tenido contacto con nosotros”.

Aunque, la jurista insiste en que no se puede vincular con el homicidio al hermano de Leal, pues aún no hay pruebas que lo culpen. Sin embargo, en las investigaciones del CTI se encontraron rastros de sangre en el piso, que dejan entrever que los cadáveres, al parecer, fueron arrastrados por una tercera persona.

Finalmente, la nota a mano, que supuestamente dejó Leal antes de morir, también sería clave para aclarar el caso. Aún se esperan los resultados de la prueba grafológica.

Por el momento, se conoce que el documento tiene caracteres alfabéticos sobresaltados, irregulares, pausados, con represamientos, línea de renglón sinuosa, desproporción de signos y una falta de orden espacial. Tiene cambios en la presión dejando trazos incoloros y otros más intensos con mayor descarga de tinta.

Cabe recordar que Mauricio Leal fue hallado con un cuchillo en el abdomen y su madre tapada con una sábana, el pasado 22 de noviembre en su residencia en el kilómetro seis vía La Calera, con heridas en sus cuerpos.