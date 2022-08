La exreina y presentadora Daniela Álvarez, por medio de su cuenta de Instagram, publicó que en sus vacaciones románticas con su novio, el actor santandereano Daniel Arenas, no todo fue color de rosa y que pasaron ciertas dificultades.

Daniela y Daniel viajaron al continente europeo y visitaron varias ciudades, entre ellas Venecia (Italia), donde pasearon en góndola, pero allí la modelo no la tuvo nada fácil, pues subirse fue complicado.

A pesar de eso, su novio se portó como todo un “príncipe”, pues la ayudo y no como una obligación, sino por todo el amor que tiene hacia ella.

Junto con el video, la presentadora escribió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

“Montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir, pero ahí estás siempre tú. Gracias, amor lindo, por darme tu mano para levantarme cada mañana, sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura y por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y lo que no ¡Te amo y me haces feliz!”.

Al respecto, los internautas comentaron que esto “sí es verdadero amor” y que esperan que aun queden más hombres como Daniel o que sigan el ejemplo de este.

