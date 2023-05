Daniela, la nieta de Darío Gómez, reveló por qué estuvo alejada de su abuelo por un tiempo

Nini no creció con su madre biológica y su papá asumió las riendas de su crianza en el Urabá debido a la violencia de la época. El hombre con sus dos hijas huyó a la ciudad y allí se enamoró de Miriam Gómez, hermana de Darío Gómez.

Luego de ello, ella vive con su abuelita y no tenía una relación cercana y directa con su abuelo, Darío. Sin embargo, ella fue enfática en que él siempre respondió económicamente por ella. Además, le preguntaron si la señora Olga Lucía, la segunda esposa del cantante, le impedía ver a su abuelo, ante lo que contestó que no fue eso, sino que simplemente ella estaba lejos de su abuelo, pero no por Olga.