Luego, añadió “Uno no se ensucia su perfil ni su hoja de vida por $ 400.000. En este caso, por equivocación, por un error mío, que yo sé que a muchos nos ha pasado en algún momento, le transferí esa suma de dinero a un tipo que es de InDriver”.

Cabe recordar que la presentadora contó a detalle lo que le ocurrió con el conductor. “No sé cómo lo vayan a tomar muchas personas, pero tengo que compartirlo por acá porque, de verdad, me da mucha inconformidad y rabia”, comenzó.

Ante esta ola de críticas, Jaimes salió y dijo “La verdad que a mí me aterró cómo manejaron estas declaraciones que di, pero bueno, son temas que yo ya estoy acostumbrada a que cada vez que haga alguna declaración sucedan este tipo de cosas”.

“Me han hecho quedar como la mala, sí me gustaría que se tomaran la delicadeza de buscar a alguna persona que trabaja conmigo y le preguntaran si le parece que soy una mal jefe”, dijo Dayana Jaimes.

De acuerdo con lo expuesto por Dayana, todo ocurrió porque hace unos días lo había contactado a través de su empleada, quien realizó una diligencia y por tal motivo le iba a transferir lo de la carrera.

Ella explicó que en realidad le iba a transferir lo que le corresponde de una quincena del trabajo a su empleada, pero se equivocó y terminó pasándoselo al conductor. “Es un dinero que él no trabajó, no se ganó, y nadie está para estar regalando la plata. Pero bueno, muchos dirán la boba, quién te manda, dirán muchas cosas”, reveló.

La viuda de Martín insistió en que se encontraba muy indignada y molesta por lo que estaba pasando. “Me alegraría mucho que lo banearan de la plataforma, porque, repito, no es que sea vengativa ni nada por el estilo, pero si una persona es capaz de hacer eso, no me quiero imaginar qué otra cosa hará”, compartió.