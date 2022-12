“En realidad me sentí muy insegura al respecto. Lo coreografié yo misma. Creo que es bastante obvio que no soy bailarina ni coreógrafa”, dijo en entrevista para Netflix.

John Travolta,“El Rey de la Pista”

Todo comenzó en 1977, cuando con tan solo 23 años protagonizó Fiebre de sábado por la noche (Saturday Night Fever), junto a Karen Lynn Gorney.

La trama fue aderezada con un concurso de baile y por esa razón, muchas escenas ocurren en estudios y discotecas.

En esa época, el mundo se movía a ritmo de la música disco, por lo que necesariamente sobresalieron los pasos más icónicos del género realizados por ambos actores estadounidenses. Fue así que John Travolta se desenvolvió sobre el escenario con You Should Be Dancing y More Than Woman, de Bee Gees.