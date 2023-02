¿De modelo a bruja? Críticas a Natalia París por ‘ritual’ que previene la lluvia

La modelo enfatizó que aprendió este método hace algunos años y contó en qué consistía. La idea es colocar dos tenedores cruzados junto a una cruz de sal; así mismo, agregó que las personas que desearan intentarlo debían ubicar los utensilios de cocina en el lugar donde querían que no lloviera.

La mujer mencionó que todas las personas tenían la capacidad para hacer este tipo de trucos, ya que según ella todos somos magos.

La DJ puntualizó que para que de verdad el truco funcionara era indispensable que hubiera una fuerte intención y fe en que así sería.

Luego de que la modelo compartiera el truco, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. La mayoría de ellos dijeron que esto no era magia buena y que este tipo de contenidos no debían ser replicados.

Por otra parte, otros aseguraron que ya conocían dicho truco y que lo habían llevado a cabo un par de veces; otros se burlaron y manifestaron no creer en cosas como esas.