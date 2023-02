“Puede que me retire del todo o vuelva en uno o cinco años”, fue el mensaje que dio Alejandra Omaña, más conocida en la industria pornográfica como Amaranta Hank, luego de anunciar su retiro de las pantallas a mediados de julio del 2019.

La también periodista comentó en aquel momento que ya no se sentía cómoda grabando: “No ocurre lo mismo que antes que llegaba muy emocionada al rodaje, ahora lo veo un poco más ajeno. (...) No lo disfruto y ya me lo estoy tomando como un trabajo, pero no quería eso. Obvio, es un trabajo, pero yo lo quería como un hobby y que significara que yo estuviera feliz”, dijo.

Además, aseguró que productoras pornográficas con las que había pautado no querían respetar sus condiciones laborales, pues pretendían que grabara escenas más fuertes por el mismo, o incluso menos, dinero que le habrían ofrecido.

Se casó

En 2021, medio año después de alejarse de las cámaras, contrajo matrimonio con el actor y productor David Ortiz. Pero las mieles les duraron muy poco, pues el año pasado anunció su divorcio.

“Se cierra un ciclo y se abre otro. La vida no se detiene”, explicó la actriz en su momento. Además, el pasado 28 de diciembre publicó un trino que dio a entender a sus seguidores que se ha tomado la ruptura de la mejor manera.

¡Regresa al porno!

Días antes del tweet sobre su divorcio, exactamente el 22 de diciembre, anunció a través de la misma red social su regreso a la industria. ¿Qué la motivó? Se desconoce, pero sin duda la noticia alegró a muchos de sus seguidores.

Como era de esperarse, los comentarios negativos tampoco faltaron, algunos de ellos fueron: “Es triste, te haces daño”, “Otra que estaba entrando a banca rota por dedicarse al ‘activismo político’ y le tocó retomar su antiguo oficio...”, “Hay maneras más dignas de ganarse la vida”, “Ya hay actrices colombianas más jóvenes y atractivas que lo están haciendo muy bien. El regreso de Esperanza sí era esperado”, entre otros.

Cabe resaltar que antes del anuncio Hank se mantuvo activa durante mucho tiempo en la plataforma de contenido exclusivo Onlyfans, donde, al parecer, compartía contenido explícito.

Aunque no dio muchos detalles sobre su regreso al cine para adultos, se supone que hace referencia a pautar nuevamente con productoras pornográficas, pues hasta el momento continúa activa en Onlyfans subiendo contenido +18, pese al receso que se tomó desde el 21 de diciembre del 2022 hasta el pasado 31 de enero que anunció su regreso a la plataforma.

Hasta el momento, se sabe que Amaranta Hank está preparándose para su retorno triunfal en la industria, pues en tweets como el que publicó hace una semana da a entender que ha estado trabajando en un contenido diferente al que ha mostrado últimamente en su página de fotos y videos exclusivos.

Sin embargo, aún se desconoce la fecha exacta en la que este será revelado, pero no cabe duda de que a través de sus redes sociales la actriz lo promocionará por todo lo alto cuando este esté disponible para su visualización.