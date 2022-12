Todos los artistas tuvieron en común subvertir alguno de los principios de este mundo, ya fuesen sus bases puramente musicales o las leyes promocionales que rigen para calentar un lanzamiento o distinguirse del resto de sus compañeros de profesión.

Fue el caso del álbum “Midnights”, el gran golpe en la mesa de Taylor Swift, que con toda probabilidad acabará el año como el más vendido del mundo pese a publicarse sin sencillos de anticipo.

Con él se materializó su vuelta al pop tras el inesperado acercamiento previo al folk alternativo en los intimistas “Folklore” (2020) y “Evermore” (2020), a los que siguió en 2021 la regrabación de dos de sus álbumes clásicos, “Fearless” y “Red”, que convirtieron a la estadounidense en una figura omnipresente.

De ese ‘Red’ surgió además la versión extendida de ‘All Too Well’, más de 10 minutos de canción que recibió múltiples nominaciones y galardones y que llegó acompañada de un cortometraje que la propia artista guionizó y dirigió.

A esa ubicuidad solo le faltaba una pata para ser absoluta: el anuncio de su retorno en 2023 a los escenarios (de momento solo en Norteamérica) después de un lustro alejada de ellos. La taquilla reventó las previsiones y el sistema del gigante Ticketmaster, que a raíz de ello está siendo investigado en EE.UU. por sus prácticas.

Año de esperados retornos

A diferencia de las rutinas actuales que explotan sucesivamente diversos temas durante meses (e incluso años) hasta la salida al mercado del álbum, Swift y otros artistas escogieron la semisorpresa en 2022 para dar a conocer sus novedades. Tal fue el caso de “Dawn F” de The Weeknd, lanzado una semana después del anuncio y nada menos que un 7 de enero, en plena resaca de compras navideñas.

En una senda similar, Beyoncé apenas dio a sus seguidores mes y medio de plazo para hacerse a la idea de que sacaría un disco nuevo titulado “Renaissance”, seis años después de su último trabajo a su nombre (con la salvedad de la BSO de la película “The Lion King”, de 2019).

El suyo fue uno de los retornos más ansiados, pero no el único. Ahí quedó “Lift Me Up” de Rihanna, el tema que grabó para el filme “Wakanda Forever”, y que constituye su primer material inédito propio desde “Anti” (2016), un exiguo consuelo ante la eterna espera de su noveno álbum.

Otros sí firmaron y con nota su vuelta con esperados nuevos álbumes, véase Bruce Springsteen con sus versiones de “soul” (Only The Strong Survive), pero sobre todo Arctic Monekys (The Car) o Kendrick Lamar (Mr. Morale & The Big Steppers) y SZA (S.O.S.), en ambos casos cinco años después de sus aplaudidos discos previos.