Dejó sorprendido a más de uno: Greeicy Rendón respondió si sería infiel a Mike Bahía

Greeicy Rendón no titubeó al admitir que en el pasado había sido infiel en una relación anterior. Mike Bahía, por su parte, también reconoció que había cometido el mismo error en su historia sentimental anterior. Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores fue que estas infidelidades no ocurrieron entre ellos dos, sino antes de que comenzaran su relación.

Greeicy comentó sobre la posibilidad de una infidelidad hacia Mike y su respuesta dejó perplejos a sus fanáticos por la responsabilidad afectiva que demostró. Dijo: “Tú elegiste estar conmigo, nos amamos, nos gustamos. Han pasado muchos años, el amor evoluciona, el gusto evoluciona... Me voy de repente a España a hacer un programa de televisión, dejo de ver a Mike seis meses, me voy con Kai, pero Mike se queda. Mi compañero en ese programa es un muchacho que me cae muy bien, una persona con la que siento mucha afinidad, mucha química, y digo: Es algo nuevo, estaría soltera, ¡ahh, pero no!”.