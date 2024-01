$!¿Desesperado? Descubren cuenta de Bad Bunny en una app de citas

Bad Bunny, el renombrado artista puertorriqueño, ha vuelto a la escena de las citas tras el final de su relación con Kendall Jenner, la famosa modelo y empresaria conocida por su participación en “Keeping Up With the Kardashians”. Tras un período de románticos encuentros, incluyendo cenas y paseos a caballo, el cantante conocido como El Conejo Malo ahora parece estar en búsqueda de una nueva pareja.

Según informes de “En casa con Telemundo”, el popular reguetonero ha creado un perfil en Raya, una aplicación de citas y red social conocida por su exclusividad, donde la admisión requiere de una solicitud para ser miembro. Raya se describe a sí misma como “una comunidad privada basada en membresía para que personas de todo el mundo se conecten y colaboren”.

Lea también: Video: Sofía Vergara enfrenta a los hijos de Griselda: así respondió a la polémica demanda

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, es conocido por mantener su vida personal lejos del ojo público. En su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 46 millones de seguidores, actualmente sólo ha publicado una foto suya comiendo cereal con un fajo de billetes de dólares sobre la mesa.

El artista de 29 años no solo ha alcanzado el éxito en la música, sino también en el mundo empresarial y como actor. Ha participado en películas como “Bullet Train”, “My Spy” y “F9: The Fast Saga”, así como en la serie “Narcos: México”.

Aunque en el pasado compartió más abiertamente su relación con la puertorriqueña Gabriela Berlingueri, incluso casándose con ella en el video musical de “Titi me preguntó”, Bad Bunny ha optado recientemente por mantener su vida amorosa en privado.