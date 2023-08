“Es que, por ahora, no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo. Aún me canso. Me acaban de extender la incapacidad justamente por eso. Además, entro en proceso de radioterapia porque, pese a que ya me sacaron el sarcoma, hay que asegurarse de que no haya quedado algún rastro en el organismo”, declaró Guauque en entrevista con Semana.