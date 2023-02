Dos leyendas del rock estarán en Colombia esta semana

Dos históricas agrupaciones, leyendas del rock de los años ochenta, Mötley Crüe y Def Leppard, unieron fuerzas y salieron de gira mundial tras su exitoso tour por distintas ciudades de Estados Unidos.

Con más de 1,3 millones de entradas vendidas, ahora el turno le corresponde a América Latina, y el próximo sábado estarán en Colombia.

La gira comenzó el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Ambas bandas llevan sus espectáculos por todo el mundo con paradas en América Latina antes de llegar a Europa en mayo de 2023. Estarán en el icónico estadio de Wembley el sábado 1 de julio de 2023, y luego terminarán en Hampden, Glasgow, Reino Unido.

“Después de finalmente volver al ruedo y tener una gira monumental de verano en los EE. UU. y Canadá este año, estamos más que emocionados de llevar esta gira a las principales ciudades de todo el mundo y dar inicio a Europa en Sheffield, donde todo comenzó para nosotros hace 45 años. ¡Esperamos verlos por ahí, en algún lugar pronto!”. dijo Joe Elliott de Def Leppard.

“Pasamos un tiempo increíble en The Stadium Tour en América del Norte este verano y realmente estamos ansiosos por llevar el espectáculo alrededor del mundo con The World Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! Estamos llegando para ustedes y no puedo esperar para finalmente verlos a todos de nuevo el próximo año”, aseguraron los integrantes de Mötley Crüe.

Bogotá será la tercera ciudad de América Latina que reciba este doble show, el 25 de febrero en el Parque Simón Bolívar, tras su paso por Ciudad de México y Monterrey. Tras Bogotá, la gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Sao Paulo, Curitiba y Porto Alegre, antes de dar el salto a Europa.

Con más de 110 millones de álbumes vendidos y dos prestigiosos premios Diamond en Estados Unidos, los miembros del Rock & Roll Hall of Fame 2019, Def Leppard, siguen siendo una de las fuerzas más importantes de la música rock. A lo largo de su carrera, la banda ha producido una serie de álbumes clásicos innovadores que establecieron el estándar para generaciones de fanáticos de la música y artistas por igual.

Provenientes de Los Ángeles, el cuarteto integrado por Vince Neil (voz), Nikki Sixx (bajo), Tommy Lee (batería) y Mick Mars (guitarras), bajo el nombre de Mötley Crüe se ha apoderado del panteón del rock durante 41 años. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, obtuvo siete álbumes de platino y multiplatino en EE. Paseo de la Fama de Hollywood y una exitosa película de Netflix.