Bell, quien coprotagonizó con Josh Peck la popular serie de Nickelodeon durante cuatro temporadas entre 2004 y 2007, llegó a los titulares en 2021 cuando fue sentenciado a dos años de libertad condicional y servicio comunitario después de declararse culpable de los cargos derivados de sus relaciones sexuales explícitas en línea en 2017 con un fan menor de edad. Bell dijo más tarde que no sabía la edad del fanático en el momento de su comunicación virtual y que “toda conversación y comunicación se detuvo” cuando se dio cuenta.

“Le respondí a un fan cuya edad no sabía”, dijo en Instagram después de su sentencia. “Cuando me di cuenta de su edad, toda conversación y comunicación se detuvo”. Agregó que el fan “siguió viniendo a los shows y pagando los meet and Greets” y que no sabía que la persona que conoció en esas ocasiones era la misma con la que había dejado de comunicarse en línea.

El actor ha enfrentado otras acusaciones a lo largo de los años, incluido un arresto por conducir en estado de embriaguez en 2015 y un presunto abuso por parte de una mujer que tuvo una relación de cinco años con el actor.

Drake también se declaró en bancarrota en 2014.